Правящая в Гренландии партия выступила за проведение референдума о независимости

Правящая в Гренландии партия "Вперед" считает необходимым провести референдум о независимости острова от Дании в следующем периоде полномочий парламента, после выборов 11 марта, заявил председатель партии Эрик Йенсен.
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