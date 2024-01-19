Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Территория Героев...(121)

Территория Героев...(121)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.«Мы — заноза у противника». Старший лейтенант Вадим Петренко — командир взвода тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

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Комментарии
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Жанна Чешева
Истинно так!!! Спасибо за отзыв!
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19 час.
Надежда Белугина
Света, здравствуй! Не знаю, как отправить тебе подборку Э
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19 час.
Светлана Митленко
Можно в личку все отправлять. Это наверху, где 2 шарика. Там и сразу видно ккто написал и сколько. Высвечивается цифрами
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18 час.

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