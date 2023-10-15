Мигранты не признают законы России: безнаказанность в Химках и затягивание дела в Саратове

Аким Воземчук

В Северо-Кавказском регионе нет этих страхов. Был случай неадекватности в Дагестане и КБР. Плохо кончилось , из Дагестана всех попросили вон, в том числе и китайцев, а в КБР они всё поняли и работают, ни чем не досаждая местным жителям, более того они стали сами регулировать внутренний микроклимат. Русским надо взять этот опыт и всё будет в порядке. Ну а насчёт демографии так в этом русские виноваты сами. Если нет детей, то и какие вообще перспективы на жизнь и претензии. Возвращайтесь в лоно Христианской религии или вам конец.