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Мигранты не признают законы России: безнаказанность в Химках и затягивание дела в Саратове

Мигранты не признают законы России: безнаказанность в Химках и затягивание дела в Саратове

Новости от ценнейших иностранных специалистов, как всегда, держат в тонусе: на днях в Химках двое мигрантов пока не установленного происхождения культурно обогатили продавщицу магазина DNS и заодно всех присутствующих.

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Комментарии
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d
demyr150648
Обязательно!
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1 час.
Аким Воземчук
В Северо-Кавказском регионе нет этих страхов. Был случай неадекватности в Дагестане и КБР. Плохо кончилось , из Дагестана всех попросили вон, в том числе и китайцев, а в КБР они всё поняли и работают, ни чем не досаждая местным жителям, более того они стали сами регулировать внутренний микроклимат. Русским надо взять этот опыт и всё будет в порядке. Ну а насчёт демографии так в этом русские виноваты сами. Если нет детей, то и какие вообще перспективы на жизнь и претензии. Возвращайтесь в лоно Христианской религии или вам конец.
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1 час.
Александр Беляев
Власти на местах спелись и продаются нелегалам....... 🖕
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10 мин.

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