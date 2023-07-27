ЗАПАД ВСЁ ВЕРНО ПОНИМАЕТ: КНДР И РОССИЯ ВКЛЮЧАЮТ ФОРСАЖ - МОЖНО БОЯТЬСЯ

Как руководство России в угоду проклятому западу, поступило в отношении КНДР, иначе как постыдным и не назовешь...Клюнул сейчас жареный петух и надо срочно менять свое отношение, снимать постыдные санкции и развивать дружбу и сотрудничество с КНДР во всех областях и особенно в военной области, пока еще не поздно...

Кусаин Альменов

Цитата из статьи: "Пишут, что КНДР будет продавать России 152-мм артиллерийские снаряды, совместимые с вооружением советских времен." Если это так, то это показывает, что насколько неэффективна военная промышленность-экономика РФ. Насколько неэффективна работа генералов МО РФ. РФ богатейшая страна, её экономический потенциал на 2-3 порядка выше потенциала КНДР. А войска РФ остались без снарядов основного калибра. Как планировали воевать генералы, о чём думали, чем думали. Скорее всего нечего не планировали, не о чем не думали, не чем не думали.