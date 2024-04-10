Миф про 10 тысяч шагов в день: рекомендация может оказаться вредной для здоровья

Уже, наверное, каждый знает о том, как родился миф о пользе 10 тысяч шагов в день для здоровья.Позже выяснилось, что вполне достаточно делать в день и 4 тысячи, с чем успешно справляются многие домашние хозяйки.
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