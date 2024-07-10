Когда прокурору делать нечего.

Александр Симаков

Ничего странного тут нет. Если собаки содержатся в приюте и никому не принадлежат, их и кормить никто не обьязан. Если приют для животных не частный и не стоит на балансе городской администрации, а является общественной организацией ОО ПБЖ «Лучший друг, то кормить соответсвенно должны общественники, то бишь волонтёры. А у волонтёров, возможно, нет денег на содержние приюта. В этой ситуации есть два выхода - или разогнать всех собак по дворам на прокорм к местным жителям ( и сделать их бродячими со всеми вытекающими), либо признать собственностью города. В этом случае ни за предприятиями, ни за учреждениями закреплять "движимое имущество" не надо. В бюджетах муниципалитетов предусмотрено финансирование приютов для животних. Перефразирую поговорку про корову, можно сказать: "Это наша собака, и мы её кормим!"