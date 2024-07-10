Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Neo Stra
    Как говорил тов. Сталин-есть мигранты есть проблема, нет мигрантов- нет проблемы. Какая то каша в статье, наглосаксы ...Мигрантская угроз...
  • epobedimski
    и он еще спокойно ходит? Не боится? А надо бы!Мы разрушили СССР...
  • Виктор Александрович
    Вот кто бы научил этих "разрушителей" хоть что-то строить, а не разрушать? Ведь создавать они не научились, а без это...Мы разрушили СССР...

Когда прокурору делать нечего.

Когда прокурору делать нечего.

Изображение с сайта polotnos.com Знаете, чем занимается в аналогичной ситуации кот? Он занимается вопросами личной интимной гигиены посредством языка.

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Комментарии
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Александр Симаков
Ничего странного тут нет.  Если собаки содержатся в приюте и никому не принадлежат, их и кормить никто не обьязан. Если приют для животных не частный и не стоит на балансе городской администрации, а является общественной организацией ОО ПБЖ «Лучший друг, то кормить соответсвенно должны общественники, то бишь волонтёры. А у волонтёров, возможно, нет денег на содержние приюта.  В этой ситуации есть два выхода - или разогнать всех собак  по дворам на прокорм к местным жителям ( и сделать их бродячими со всеми вытекающими), либо признать собственностью города. В этом случае ни за предприятиями, ни за учреждениями закреплять &quot;движимое имущество&quot; не надо. В  бюджетах муниципалитетов предусмотрено финансирование  приютов для животних.   Перефразирую поговорку про корову, можно сказать: &quot;Это наша собака, и мы её кормим!&quot;
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