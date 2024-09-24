За вклад в патриотическое воспитание молодежи сотрудник Смоленской АЭС попал на Доску почета Десногорска

По традиции к Дню города в Десногорске обновили Доску почета В Десногорске на Аллее Славы за достижения в труде, значимый вклад в решение важных для муниципалитета задач торжественно чествовали представителей различных профессий, в том числе оператора химического цеха Смоленской АЭС Олега Дормидонтова.