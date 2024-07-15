«Мы отыграли у соперников 11 часов». Андрей Рудской – о финише «Шелкового пути-2024»Autosport MediaГонщик NG Energo Андрей Рудской поделился впечатлениями от финиша ралли-марафона «Шелковый путь-2024», который он завершил на третьем месте в категории T1.