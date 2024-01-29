Экономист Кущ назвал демографическую ситуацию на Украине катастрофой

Нынешняя демографическая ситуация на Украине представляет из себя «бездну национальной катастрофы». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит запрещенной в России экстремистской организации Meta) заявил экономист Алексей Кущ.
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