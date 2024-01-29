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Экономист Кущ назвал демографическую ситуацию на Украине катастрофой

Экономист Кущ назвал демографическую ситуацию на Украине катастрофой

Нынешняя демографическая ситуация на Украине представляет из себя «бездну национальной катастрофы». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит запрещенной в России экстремистской организации Meta) заявил экономист Алексей Кущ.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Мы смотрели все эти годы до войны и смеялись с нее. Но не знаю кто смотрел и кто смеялся. Своих забот был полон рот, а если бы смотрели, то не допустили этого сценария!
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