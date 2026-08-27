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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава «Тенниси» Сулейманов: «Будет расти доля легальных букмекеров – будут расти доходы государства. Увеличение нагрузки только продолжит удобрять пиратов»

Генеральный директор «Тенниси» Руслан Сулейманов высказался о регулировании легального букмекерского рынка.

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