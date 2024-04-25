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Современный урок математики, физики, астрономии, информатики.

Современный урок математики, физики, астрономии, информатики.

Занятие районного учебно-методического объединения учителей учебных предметов ´Математика´, ´Физика´, ´Астрономия´, ´Информатика´ по теме ´Современный урок математики, физики, астрономии, информатики´ прошло 18 апреля 2024 года на базе ГУО ´Горбацевичская средняя школа Бобруйского района´ в форме педагогического вернисажа.

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