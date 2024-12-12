Шахин о 2:3 от «Барсы»: «Не хочу слышать, что «Дортмунд» сыграл хорошо. Мы должны выигрывать такие матчи»

«Боруссия» уступила 2:3 в матче шестого тура Лиги чемпионов. «Очень тяжело принять этот результат. Мы потеряли двух важных футболистов из-за травм по ходу матча – Юлиана Рюэрсона и Нико Шлоттербека, а затем отдали и сам матч.
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