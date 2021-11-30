Про "непризнанные пока республики ЛНР и ДНР"

Мы давно привыкли к тому, если Путин молчит, то ничего хорошего из этого не выйдет, если исчезает из фокуса камер, то это вызывает "интерес" близкий к истерике, в определенных кругах, если же говорит, то прислушаться адресатам определенно стоит.