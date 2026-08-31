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Регионы России

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Референдум в Армении о вступлении в ЕС может отличаться от опыта Исландии

Референдум в Армении о вступлении в ЕС может отличаться от опыта Исландии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящий референдум в Армении по вопросу вступления в Европейский союз покажет разницу между армянами и исландцами, которые на подобном голосовании выступили против объединения.

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