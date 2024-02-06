Австралийские учёные выяснили, чем опасно ковыряние в носу

В Biomolecules рассказали, что одна из популярных привычек повышает риск развития болезни АльцгеймераУчёные из австралийского университета Западного Сиднея установили, что постоянное ковыряние в носу может привести к развитию болезни Альцгеймера.
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