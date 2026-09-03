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Защитник «Ростова» Мелехин о руке Тормены в матче с «Краснодаром»: «Человек в своей штрафной в волейбол играл. Пенальти точно был»

Защитник « Ростова » Виктор Мелехин прокомментировал эпизод с участием Витора Тормены в матче с «Краснодаром» (0:1).

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