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Грант Тохатян сыграет директора пионерлагеря в продолжении «Манюни»

Грант Тохатян сыграет директора пионерлагеря в продолжении «Манюни»

В Армении начались съемки двух новых сезонов экранизации повести Наринэ Абгарян «Манюня». Согласно пресс-службе Okko, в продолжении сериала к уже полюбившимся актерам присоединится Грант Тохатян — ему досталась роль директора пионерлагеря «Колагир».

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