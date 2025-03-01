На портале Госуслуги начал работу сервис, позволяющий добровольно установить запрет на оформление кредитов и займов.
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На портале Госуслуги начал работу сервис, позволяющий добровольно установить запрет на оформление кредитов и займов.