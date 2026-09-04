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Татар-информ

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В этом сезоне агродроны в Татарстане обработали 45 тыс. гектаров посевов

В этом сезоне агродроны в Татарстане обработали 45 тыс. гектаров посевов

Фото: пресс-служба Раиса РТ В нынешнем, 2026 году сельскохозяйственные дроны в Татарстане обработали 45 тыс.

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