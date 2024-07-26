Нужно быстрее разобраться: Словакия и Венгрия призывают ЕК ускорить решение по запрету Украины на транзит нефти Татьяна АрестоваСловакия и Венгрия обратились к Еврокомиссии с призывом не откладывать решение по вопросу посредничества в ситуации, связанной с блокировкой Украиной транзита нефти российской компании «Лукойл».