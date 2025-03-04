Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Поплавская: Блиновская может выйти на свободу уже через полгода

Поплавская: Блиновская может выйти на свободу уже через полгода

Актриса Яна Поплавская считает, что осужденная за мошенничество Елена Блиновская может выйти на свободу до конца года, воспользовавшись правом на УДО.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Конечно, с такими деньгами ей париться в СИЗО? Найдутся « добрые адвокаты и судья», падкие на деньги и будет она , как Васильева картинки малевать и стишата писать.
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1 д.
Владимир Тамбасов
И опять тупые бараны понесут ей свое бабло, как уже было с ммм, &quot;звездулями&quot; и прочими блогерами
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13 час.
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