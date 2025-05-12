«Защищаем страну, мы должны идти вперед»: почему Рамис и Фаниль из Татарстана ушли на СВО

Автор: Эльза КузнецоваНа фото: Слева Фаниль Фатхрахманов, справа Рамис Юсупов / Фото предоставлено Гульсиной Закиевой Двое бойцов из Татарстана – Фаниль Фатхрахманов из села Питомник и Рамис Юсупов из Арска – прибыли в краткосрочный отпуск из зоны специальной военной операции.
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