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Суперконтинент Гондвана оказался крупнее и мог повлиять на развитие жизни

Суперконтинент Гондвана оказался крупнее и мог повлиять на развитие жизни

Гондвана — древний суперконтинент, господствовавший в Южном полушарии, — была значительно больше, чем считалось прежде.

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