«Критическая фаза конфликта». В Британии говорят о планах Киева перехватить инициативу на фронте

Киевский режим ради продолжения поддержки со стороны США намерен в ближайшее время продемонстрировать избранному американскому президенту Дональду Трампу, что украинские военные способны одерживать победы в конфликте, пишет британская газета Financial Times (FT).
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