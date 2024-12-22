Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 203 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Эти евро уже чужая собственность!«Да вы даже евро ...
  • лина любимцева
    ДА КТО позволит Трампу самовольно что-то решать, в обход американскому олигархату?Команда Трампа за...
  • ФинамИнфо
    Главное, что бы товарищ майор  видел эти имена... 😎«Критическая фаза...

«Критическая фаза конфликта». В Британии говорят о планах Киева перехватить инициативу на фронте

«Критическая фаза конфликта». В Британии говорят о планах Киева перехватить инициативу на фронте

Киевский режим ради продолжения поддержки со стороны США намерен в ближайшее время продемонстрировать избранному американскому президенту Дональду Трампу, что украинские военные способны одерживать победы в конфликте, пишет британская газета Financial Times (FT).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Герасименко
Реакцию на новость можно увидеть в количестве лайков и дизлайков под статьёй. Вижу один шароворный или власовский палец вверх. Было бы здорово, если бы при лайках или дизлайках можно было бы увидеть имя и фамилию человека.
Ответить
13 час.
ФинамИнфо
Главное, что бы товарищ майор  видел эти имена... 😎
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх