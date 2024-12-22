«Критическая фаза конфликта». В Британии говорят о планах Киева перехватить инициативу на фронте

Николай Герасименко

Реакцию на новость можно увидеть в количестве лайков и дизлайков под статьёй. Вижу один шароворный или власовский палец вверх. Было бы здорово, если бы при лайках или дизлайках можно было бы увидеть имя и фамилию человека.