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Владимирские новости

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События 3 августа во Владимирской области разных лет

События 3 августа во Владимирской области разных лет

Из-за взрыва газа в многоэтажном доме обрушились стены, владимирским депутатам грозит ответственность за «левые подписи» - какие события поразили Владимирскую область 3 августа в разные года?Предлагаем начать новый день с экскурса в историю региона.

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