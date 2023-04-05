В Петербурге поддержат организации по социальной адаптации ветеранов боевых действий

Речь идет о поддержке НКО, занимающихся адаптацией ветеранов боевых действий и членов их семей. Законодательное собрание Петербурга проголосовало в окончательном чтении за законопроект о поддержке некоммерческих организаций (НКО), которые занимаются социальной и психологической адаптацией ветеранов боевых действий и членов их семей.