В Петербурге поддержат организации по социальной адаптации ветеранов боевых действий

Речь идет о поддержке НКО, занимающихся адаптацией ветеранов боевых действий и членов их семей. Законодательное собрание Петербурга проголосовало в окончательном чтении за законопроект о поддержке некоммерческих организаций (НКО), которые занимаются социальной и психологической адаптацией ветеранов боевых действий и членов их семей.
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