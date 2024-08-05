Невролог Щипицина: для нормализации сна необходима ежедневная двигательная активность

Следует выполнять не менее 10 тысяч шагов в сутки Справиться с бессонницей поможет ежедневная двигательная активность - не менее 10 тысяч шагов в сутки, а также соблюдение постоянного графика сна, рассказала РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.
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