Невролог Щипицина: для нормализации сна необходима ежедневная двигательная активность

Следует выполнять не менее 10 тысяч шагов в сутки Справиться с бессонницей поможет ежедневная двигательная активность - не менее 10 тысяч шагов в сутки, а также соблюдение постоянного графика сна, рассказала РИА Новости заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.