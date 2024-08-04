Ignio.com Дева. Ежедневный антигороскоп за 7 августа 2024 года

Следуйте по стопам классиков, и ваш стиль будет безупречен, а выход эмоций - безукоризнен. В данном случае предпочтительнее всего будет взять в качестве ориентира Отелло и продолжать движение в том же направлении с поправкой на реалии сегодняшнего дня и вашим нежеланием оканчивать свои дни на мачте корабля.