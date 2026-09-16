Захарова: лучшим ответом России на западные фейки стало развитие науки

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время панельной сессии «Образ России в мировом информпространстве», организованной в рамках Медиапотока в партнерстве с RT Academy, на площадке Международного фестиваля молодежи заявила, что лучшим ответом России на западные фейки стало развитие науки.