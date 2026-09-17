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Тактильная навигация на вокзалах: РЖД расширяют доступность для пассажиров с нарушением зрения

Тактильная навигация на вокзалах: РЖД расширяют доступность для пассажиров с нарушением зрения

РЖД оснащают вокзалы тактильной навигацией: таблички со шрифтом Брайля уже есть на крупных станциях. РЖД оборудовали табличками со шрифтом Брайля все крупные вокзалы страны.

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