Происшествия

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В Томске сотрудники полиции провели акцию «Водитель, тише ход – на переходе пешеход!»

Накануне, в городе Томске стражи правопорядка провели акцию под названием «Водитель, тише ход – на переходе пешеход!».

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