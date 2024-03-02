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Общественная служба новостей

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Пришедшая на шоу «Голос» Инстасамка поскандалила с Гагариной

Пришедшая на шоу «Голос» Инстасамка поскандалила с Гагариной

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) появилась на сцене музыкального шоу «Голос» и спела свою песню «За деньги — да».

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Комментарии
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Evgenija Palette
Понятно, почему эта Зиверт  лезет из своих ботфортов, желая привлечь на свою сторону конкурсантов... ( слушать ее никто не хочет)...
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18 час.
ИИ
Иван Иванов
Епрст ты совсем ох-л, уже опендошенные бляди с лицом геморойной жопы и с негритянской чуждой русским хренью на госканале. Гарант когда уберёш с 1 канала пидора?
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12 час.

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