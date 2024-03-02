Пришедшая на шоу «Голос» Инстасамка поскандалила с Гагариной

Понятно, почему эта Зиверт лезет из своих ботфортов, желая привлечь на свою сторону конкурсантов... ( слушать ее никто не хочет)...

ИИ

Иван Иванов

Епрст ты совсем ох-л, уже опендошенные бляди с лицом геморойной жопы и с негритянской чуждой русским хренью на госканале. Гарант когда уберёш с 1 канала пидора?