Живая легенда британский политики, семикратный член палаты общин от Лейбористкой партии Джордж Галлоуэй дал у себя на родине интервью, которое касалось исключительно России.
Британский политик вспомнил, отчего его нация так начала ненавидеть русских
Комментарии
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МЕ
Михаил Е
И 2 копейки за электричество не то чтоб британский тариф.
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16 час.
Н
НС
коммунизм вообще не при чём . Британские власть имущие всегда видели в России опасного конкурента, который поднимается, растёт и вот-вот отнимет у Британии её колонии и влияние в мире! Давно уж нет ни колоний, ни империи - а страх и зависть остались. И надежда оттяпать себе ещё кусочек в виде колонии и как упырь сосать оттуда ресурсы.
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13 час.
MY
Mikhail Yakunkin
Россия - единственная в мире страна, которая никогда не покорялась бритишам, и вообще - никому.
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13 час.
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