Британский политик вспомнил, отчего его нация так начала ненавидеть русских

Н

НС

коммунизм вообще не при чём . Британские власть имущие всегда видели в России опасного конкурента, который поднимается, растёт и вот-вот отнимет у Британии её колонии и влияние в мире! Давно уж нет ни колоний, ни империи - а страх и зависть остались. И надежда оттяпать себе ещё кусочек в виде колонии и как упырь сосать оттуда ресурсы.