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Британский политик вспомнил, отчего его нация так начала ненавидеть русских

Британский политик вспомнил, отчего его нация так начала ненавидеть русских

Живая легенда британский политики, семикратный член палаты общин от Лейбористкой партии Джордж Галлоуэй дал у себя на родине интервью, которое касалось исключительно России.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
И 2 копейки за электричество не то чтоб британский тариф.
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16 час.
Н
НС
коммунизм вообще не при чём . Британские власть имущие всегда видели в России опасного конкурента, который поднимается, растёт  и вот-вот отнимет у Британии её колонии и влияние в мире!  Давно уж нет ни колоний, ни империи - а страх и зависть остались. И надежда оттяпать себе ещё кусочек в виде колонии и как упырь сосать оттуда ресурсы.
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13 час.
MY
Mikhail Yakunkin
Россия - единственная в мире страна, которая никогда не покорялась бритишам, и вообще - никому.
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13 час.

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