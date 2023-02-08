Украинцы начали сдавать бабушек "в аренду"

На торговых интернет-площадках продают пенсионеров с инвалидностью для отсрочки от мобилизации.В соцсетях распространяются скриншоты объявлений на украинских торговых интернет-площадках, на которых сдаются "в аренду" пенсионеры с инвалидностью.