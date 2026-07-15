3D-ату, көрәш һәм чит ил кунаклары: Алабугада «Туган батыр» җәядән ату турниры узачак

1 августта Алабуга шәһәрендә бишенче тапкыр «Туган батыр» җәядән ату турниры узачак. Ату ярышларыннан тыш, программада тарихи мәчеттә күмәк намаз уку, һөнәрчеләр ярминкәсе, артистлар чыгышлары, шулай ук яшүсмерләр арасында көрәш буенча III республика турниры да бар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии