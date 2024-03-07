Фаворит Пугачёвой пришёл в ужас от её новой выходки: "Она плевала на русских"

Сергей Савин назвал причину танца сбежавшей певицы под украинскую песнюВ начале марта Алла Пугачёва отпраздновала приход весны, сняв на камеру свою подтанцовку под украинскую песню "Ой, на горе два дубка".
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