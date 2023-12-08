Спасатели оказали помощь в разблокировании автомобилей на дорогах страны

Вечером 7 декабря 2023 года спасатели оказали помощь водителям, попавшим в сложные погодные условия. Сотрудники ГИЧС были вызваны в населенный пункт Сэрата-Галбенэ Хынчештского района для отбуксировки автомобиля, а также в Чимишлийский район, село Градиште в направлении Коштангалии, где автомобиль сошел с дороги из-за гололеда на дороге, отмечает Noi.