Российский экипаж МКС поздравил россиян с Днем Конституции

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с Днем Конституции, видео опубликовала пресс-служба «Роскосмоса».
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