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Регулятор Китая провел встречу с инвесторами: фокус на защите частных вкладчиков

Регулятор Китая провел встречу с инвесторами: фокус на защите частных вкладчиков

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) сигнализировала об усилении контроля над количественной (алгоритмической) торговлей в рамках более широких усилий по стабилизации рынка капитала и укреплению доверия инвесторов на фоне недавней волатильности.

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