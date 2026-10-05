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Виктор Павлов построил голубятню на чердаке Малого театра и верил, что голуби — это души ушедших актеров

Виктор Павлов построил голубятню на чердаке Малого театра и верил, что голуби — это души ушедших актеров

«Беги от меня, пока не поздно» — с этих слов Виктор Павлов начал разговор со своей невестой у самых дверей ЗАГСа.

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