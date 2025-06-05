Болотских: первые беспилотные такси могут появиться в России уже в 2027 году

Первые беспилотные такси могут выйти на российские дороги уже в 2027 году, сообщил РИА Новости партнер консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Максим Болотских на международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
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