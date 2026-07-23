Маньяк Птицын должен миллионы родственникам жертв, но его квартиру не покупают

СУ СК РФ по Республике Татарстан Квартиру маньяка из Казани Игоря Птицына никто не купил. Убийцу и насильника приговорили к пожизненному заключению, также он обязан выплатить компенсацию родственникам своих жертв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии