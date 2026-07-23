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Маньяк Птицын должен миллионы родственникам жертв, но его квартиру не покупают

Маньяк Птицын должен миллионы родственникам жертв, но его квартиру не покупают

СУ СК РФ по Республике Татарстан Квартиру маньяка из Казани Игоря Птицына никто не купил. Убийцу и насильника приговорили к пожизненному заключению, также он обязан выплатить компенсацию родственникам своих жертв.

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