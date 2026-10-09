El Pais: ЕС планирует создать структуру для использования активов России

Газета.Ru09 октября 2026, 13:54 Еврокомиссия изучает идею создания специальной структуры для использования замороженных активов России.
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