Депутат Завальный сообщил, что в октябре будет разрешен экспорт СПГ из Арктики

Председатель думского комитета по энергетике, депутат Государственной думы Павел Завальный сообщил, что в октябре Дума рассмотрит законопроект об экспорте СПГ с арктических месторождений, сообщает РИА Новости.
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