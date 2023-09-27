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Депутат Завальный сообщил, что в октябре будет разрешен экспорт СПГ из Арктики

Депутат Завальный сообщил, что в октябре будет разрешен экспорт СПГ из Арктики

Председатель думского комитета по энергетике, депутат Государственной думы Павел Завальный сообщил, что в октябре Дума рассмотрит законопроект об экспорте СПГ с арктических месторождений, сообщает РИА Новости.

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