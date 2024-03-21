Пенсионерка подружилась с чиновниками и смогла захватить главный банк Вьетнама

Страна и люди

Во Вьетнаме собираются казнить создательницу финансовой пирамиды на $20 млрдЧыонг Ми Лан Кадр из видео/Bao Thanh Nien/YouTube Во Вьетнаме судят предпринимательницу, которая построила крупнейшую финансовую пирамиду в истории Юго-Восточной Азии.