Пенсионерка подружилась с чиновниками и смогла захватить главный банк Вьетнама

Во Вьетнаме собираются казнить создательницу финансовой пирамиды на $20 млрдЧыонг Ми Лан Кадр из видео/Bao Thanh Nien/YouTube Во Вьетнаме судят предпринимательницу, которая построила крупнейшую финансовую пирамиду в истории Юго-Восточной Азии.
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