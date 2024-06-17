На Военно-морском салоне в Кронштадте впервые представят гидрографический катер «Визир-2М»

Его разработал Кингисеппский машиностроительный завод Военно-промышленный холдинг КМЗ (Кингисеппский машиностроительный завод) на предстоящем Военно-морском салоне в Кронштадте впервые представит гидрографический безэкипажный катер «Визир-2М».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии