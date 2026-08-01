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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тонали после перехода в «Тоттенхэм»: «Не смог вернуться в Италию из-за денег. Клубы могли потянуть мою зарплату, но не сумму трансфера»

Полузащитник « Тоттенхэма » Сандро Тонали объяснил, почему не смог вернуться в Серию А. Этим летом хавбек перешел в лондонский клуб из «Ньюкасла» за 100 млн фунтов с учетом бонусов.

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