Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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У Трампа предупредили Украину, что лучше потерять 20 % территории, но сохранить 80 % – Politico

У Трампа предупредили Украину, что лучше потерять 20 % территории, но сохранить 80 % – Politico

Politico пишет,  со ссылкой на источник в Республиканской партии США, что в команде Трампа по неофициальным каналам предупредили киевское руководство о необходимости территориальных уступок «ради свободы и независимости» оставшихся под их управлением 80% страны.

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