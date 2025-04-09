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"Я призываю вас с высоты своего возраста: надо гордиться, что мы – русские люди!" — Георгий Свиридов

"Я призываю вас с высоты своего возраста: надо гордиться, что мы – русские люди!" — Георгий Свиридов

«Я русский человек! И дело с концом. Что еще можно сказать? Я не россиянин. Потому что россиянином может быть и папуас.

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