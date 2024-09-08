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Одесситы вышли на протест из-за отсутствия электричества

Одесситы вышли на протест из-за отсутствия электричества

Отсутствие электричества вынудило Одесситов выйти на протесты.Жители Одессы вышли на протест против отключения электричества.

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